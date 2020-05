Chinese beurs nipt hoger na vakantieperiode

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Shanghai is woensdag licht hoger begonnen aan de verkorte handelsweek. Beleggers in China verwerkten nog de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan en het dreigement om het handelsconflict met China nieuw leven in te blazen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus na een lager begin van de handelsdag. De Chinese beurzen waren vanaf afgelopen vrijdag gesloten vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. De beurs in Japan is deze week tot en met woensdag gesloten en gaat donderdag weer open. Ook in Thailand hadden beleggers een vrije dag.

De andere Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong ging verder omhoog en won 1 procent na het voorzichtige herstel op dinsdag. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, dikte de Kospi 1,5 procent aan. In Sydney namen beleggers wat gas terug ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Australische winkelverkopen in maart. De All Ordinaries daalde 0,3 procent na twee stevige winstdagen op rij.