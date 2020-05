Crisis raakt Alfen nauwelijks

Gepubliceerd op | Views: 1.001

ALMERE (AFN) - Maker van laadpalen en energieopslagsystemen Alfen heeft naar eigen zeggen weinig last van de gevolgen van de corona-uitbraak. Het bedrijf had geen geannuleerde opdrachten en ook nieuwe opdrachten kwamen in het gebruikelijke tempo binnen. De omzet en winst gingen in het eerste kwartaal flink omhoog.

Alle drie de bedrijfsonderdelen, slimme netwerken, oplaadsystemen voor elektrische voertuigen en energie-opslag zijn afgelopen kwartaal gegroeid, aldus topman Marco Roeleveld. Alfen investeert daarom in uitbreiding van de capaciteit.

De totale omzet van Alfen in de eerste drie maanden kwam uit op 44,1 miljoen euro, tegen 28 miljoen euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 4,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 1,7 miljoen euro. De brutowinstmarge kwam uit op 34,8 procent.

Omdat de coronacrisis wel de nodige onzekerheid met zich meebrengt, geeft Alfen geen prognoses voor de rest van het jaar.