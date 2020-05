UniCredit zet geld opzij vanwege coronacrisis

NEGATIEVE KOP WEER!! ZIE HET VERSCHIL MET ABN FINANCIAL NEWS!!(ABM FN-Dow Jones) Crédit Agricole heeft in het eerste kwartaal van 2020 minder winst geboekt, omdat de kredietvoorzieningen sterk opliepen. Dat bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Franse bank.[i.[/i]De totale inkomsten stegen met 7 procent tot 5,2 miljard euro. Ook dat overtrof de consensus van analisten, die gemiddeld op 4,97 miljard euro rekenden.De voorzieningen voor slechte leningen stegen tot 621 miljoen euro, van 225 miljoen euro een jaar eerder, als gevolg van de coronacrisis.De kapitaalbuffer daalde met 70 basispunten tot 11,4 procent door een toename van de risicogewogen balans. Die toename lag onder andere aan een groeiend leningenboek en steun voor klanten die geraakt worden door de crisis.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.