Coronacrisis raakt resultaten vastgoedfonds Atrium

Gepubliceerd op | Views: 689

JERSEY (AFN) - Vastgoedfonds Atrium heeft duidelijk last van de coronacrisis. De onderneming zag de huurinkomsten in het eerste kwartaal van het jaar met ruim een vijfde dalen. Daarbij ging het bedrijfsresultaat met bijna een kwart omlaag.

In Polen is Atrium vanwege de crisis verplicht om huren te verlagen. De Poolse regering nam eerder wetgeving aan die het mogelijk maakt voor bedrijven om tijdelijk lagere huren af te dwingen voor winkelunits in commerciële gebouwen met een verkoopoppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. Bedrijven die van de regeling gebruik maken zijn wel verplicht huurcontracten voor eenzelfde periode als de winkelsluitingen te verlengen plus een extra zes maanden.

De strenge regels in Polen en problemen in Rusland, waar veel winkels vanwege het virus hun deuren moesten sluiten, drukten de inkomsten van Atrium. Het bedrijf zag de totale huurinkomsten uitkomen op 36,3 miljoen euro. Dat betekende een daling met 9,9 miljoen euro op jaarbasis. De directe impact van Covid-19 was 5,3 miljoen euro. Daarnaast zorgde de fasering van wisselingen in de portefeuille ervoor dat het resultaat 4,8 miljoen euro lager uitviel. Exclusief deze kosten was het resultaat stabiel.

Kosten besparen

Hetzelfde beeld was te zien bij het bedrijfsresultaat dat uitkwam op 30,8 miljoen euro. Exclusief de corona- en portefeuille-effecten was hier volgens Atrium sprake van een resultaat dat nagenoeg gelijk was aan een jaar eerder. De bezettingsgraad kwam uit op 96,4 procent.

Atrium maakte eerder al bekend vanwege de coronacrisis niet-noodzakelijke investeringen uit te stellen en te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen. De impact van de crisis op de resultaten dit jaar zijn volgens Atrium niet te voorspellen.