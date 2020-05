Aperam waarschuwt voor fors lagere verkoop door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.209

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalproducent Aperam verwacht voor het tweede kwartaal een flink lagere verkoop door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, zoals het stilleggen van fabrieken. De in Amsterdam genoteerde onderneming houdt rekening met een daling van de verkoopvolumes in het lopende kwartaal met wel 25 procent.

Die volumedaling zal dan ook leiden tot een lager bedrijfsresultaat in de lopende periode dan in het eerste kwartaal, aldus Aperam. In de eerste drie maanden van dit jaar werd een aangepast ebitda-resultaat behaald van 70 miljoen euro tegen 85 miljoen euro in de voorgaande periode. De nettowinst was stabiel op 29 miljoen euro. De omzet kwam uit op ruim 1 miljard euro.

"We begonnen goed aan het jaar maar tegen het einde van het kwartaal kregen we te maken met aanzienlijke tegenwind van het coronavirus door het tijdelijk stilleggen van fabrieken. Als we vooruitkijken zien we in onze orderboeken een duidelijke daling in volumes voor het tweede kwartaal die een impact zal hebben op de winstgevendheid", aldus topman Timoteo Di Maulo in een toelichting op de cijfers.

Aandeleninkoopprogramma

Aperam had al aangekondigd een aandeleninkoopprogramma uit te stellen vanwege de coronacrisis. Ook is het bedrijf bezig kosten te verlagen. Aperam gaf aan dat de vrije kasstroom in het tweede kwartaal naar verwachting positief zal zijn en dat de nettoschuld licht zal toenemen.

De leveringen van roestvrij staal kwamen in het eerste kwartaal uit op 438.000 ton, een stijging van 9 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Aperam wees op seizoensgebonden herstel en een sterkere vraag naar roestvrij staal voordat de coronacrisis in maart toesloeg.