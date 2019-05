Wall Street beperkt verliezen in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 2.876

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York wisten maandag halverwege de handelsdag de forse openingsverliezen enigszins goed te maken. Beleggers herpakten zich wat na te zijn geschrokken van een reeks tweets van president Donald Trump die de handelsoorlog met China verder opstoken. Trump dreigde de importheffingen op Chinese goederen op te voeren tenzij de Chinezen in een versneld tempo gaan werken aan de handelsdeal.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,8 procent in de min op 26.296 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent tot 2920 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1 procent naar 8083 punten.

Komende vrijdag verhogen de Verenigde Staten importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook wordt de lijst van producten die onder heffingen vallen uitgebreid. Trump wil hiermee de druk op China opvoeren. ,,Een handelsovereenkomst met China gaat er komen, maar het gaat te langzaam omdat ze willen blijven onderhandelen. Niet dus", twitterde hij.

Warren Buffett

De aandacht van de markt gaat verder onder meer uit naar de resultaten van Berkshire Hathaway. Het operationele resultaat van het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett dikte in het eerste kwartaal aan tot 5,6 miljard dollar. Berkshire zakte ruim 3 procent.

Ook bedrijven gelieerd aan Buffett stonden in het nieuws. Zo zou de Europese Commissie een formeel onderzoek beginnen naar Apple (min 2 procent), waar Buffett een belang van zo'n 50 miljard dollar in heeft. Kraft Heinz, waar Berkshire de grootste aandeelhouder is, gaat zijn jaarrekeningen over 2016, 2017 en een deel van 2018 herzien wegens mogelijk intern gesjoemel. Kraft Heinz steeg 0,3 procent.

Boeing

Olie- en gasconcern Occidental Petroleum scherpte zijn miljardenbod op Anadarko Petroleum (plus 3,8 procent) aan. Occidental (plus 1,2 procent) lijkt daarmee nu de overhand te hebben in de biedingsstrijd met concurrent Chevron (plus 1,5 procent).

Ook vliegtuigproducent Boeing stond weer onder druk. De onderneming gaf toe dat het al een jaar op de hoogte was van het softwareprobleem met het gewraakte toestel 737 MAX en zakte op die mededeling 1,7 procent op de beurs.

Disney

Walt Disney deed zijn belangen in 21 Amerikaanse regionale sportzenders van de hand. Met de deal is rond de 10 miljard dollar gemoeid. Het entertainmentconcern steeg 0,3 procent.

De euro was 1,1206 dollar waard tegenover 1,1196 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 62,33 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 71,23 dollar per vat.