Tik voor Turkse lira na besluit verkiezingen

ANKARA (AFN) - De Turkse lira kreeg maandag een nieuwe tik te verwerken. De waarde van de Turkse munteenheid ten opzichte van de dollar en de euro ging flink omlaag nadat bekend werd dat de lokale verkiezingen in Istanbul moeten worden overgedaan.

Oppositiepartij CHP won en inmiddels is Ekrem Imamoglu van die partij al geïnstalleerd als burgemeester van de belangrijkste stad van Turkije, maar de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan sprak direct na de verkiezingsnederlaag van onregelmatigheden. De centrale kiesraad heeft nu na een evaluatie besloten dat de verkiezingen opnieuw moeten. De nieuwe verkiezingen worden gehouden op 23 juni.

Maandag daalde de waarde van de lira met ongeveer 2 procent ten opzichte van de euro en de dollar. De waarde van de lira staat al langer onder druk. In februari moest 6 lira worden betaald voor een euro. Dat is inmiddels opgelopen tot ruim 6,85 lira.

Groei aanjagen

Turkije kampt sinds maart voor het eerst in meer dan tien jaar weer met een recessie. Onder meer de waardedaling van de lira, gekoppeld aan de vele leningen die Turkse bedrijven hebben bij buitenlandse kredietverstrekkers, deed de Turkse economie geen goed. Ook de diplomatieke rel met de Verenigde Staten over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die in Turkije in de cel zat, liet economisch zijn sporen na.

Turkije probeerde al van alles om de groei aan te jagen. Zo oefende de overheid druk uit op staatsbanken om meer geld in de markt te pompen en kocht het Turkse werkloosheidsfonds obligaties op. Ook wordt gewerkt aan een plan om de buffers van staatsbanken te versterken.