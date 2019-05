Rode beursdag door hernieuwde handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 1.792

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen hebben maandag een tikje gekregen na tweets van de Amerikaanse president Donald Trump over de handelsoorlog met China. In heel Europa sloten de belangrijkste beursgraadmeters duidelijk in de min. Trump dreigde importtarieven op sommige Chinese goederen op te voeren en de lijst met artikelen waar heffingen op rusten uit te breiden.

De AEX-index op Beursplein 5 ging 0,9 procent lager de handel uit op 563,75 punten. De MidKap leverde 1,3 procent in tot 799,07 punten. Frankfurt en Parijs raakten tot 1,2 procent kwijt. In Londen was de beurs dicht vanwege een officiële vrije dag.

De tweets van Trump zorgden voor schrik bij marktpartijen die al een tijdje uitgingen van een spoedige handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten. China denkt na of het na de dreiging van Trump nog steeds wil deelnemen aan de handelsgesprekken met de Verenigde Staten. Een delegatie onder leiding van vicepremier Liu He zou deze week naar Amerika reizen.

ASML

Op het Damrak in Amsterdam sloten slechts enkele van de 25 hoofdfondsen met kleine plusjes. ArcelorMittal was de hekkensluiter in de AEX met een verlies van 2,9 procent. De staalgigant sneed in zijn staalproductie in Europa dit jaar. Het bedrijf kampt met een krimpende vraag naar staal en een stijging van de invoer. In de MidKap sloot luchtvaartmaatschappij Air France-KLM stevig in de min en behoorde met min 2,9 procent tot de grootste dalers.

Vooral Europese chipbedrijven en autobouwers hadden last van het oplaaien van het handelsconflict. Chipmachinemaker ASML zakte in Amsterdam 1,7 procent. Een rechter in Californië bepaalde daarnaast dat ASML eigenaar wordt van bijna alle intellectuele eigendommen van het bedrijf XTAL, dat eerder bedrijfsgeheimen stal van ASML. Chipmaker STMicroelectronics verloor in Parijs 4,9 procent. Toeleverancier aan de chipindustrie BE Semiconductor Industries (Besi) zakte in de MidKap met 3,4 procent. In Frankfurt daalden de automakers BMW en Volkswagen tot 2,2 procent.

Ajax

Op de lokale markt sloot Ajax (plus 5,7 procent) op zijn hoogste koers ooit. De beursgenoteerde voetbalclub won zondag de bekerfinale ten koste van Willem II.

De euro was 1,1196 dollar waard tegenover 1,1189 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 61,85 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 70,83 dollar per vat.