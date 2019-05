Donkerrood begin handel op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 3.261

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met stevige verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers zijn geschrokken na een reeks tweets van president Donald Trump die de handelsoorlog met China verder opstoken. Trump dreigde de importheffingen op Chinese goederen op te voeren tenzij de Chinezen in een versneld tempo gaan werken aan de handelsdeal.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 1,6 procent in de min op 26.082 punten. De brede S&P 500 verloor 1,5 procent tot 2901 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2 procent naar 8007 punten.

Komende vrijdag verhogen de Verenigde Staten importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook wordt de lijst van producten die onder heffingen vallen uitgebreid. Trump wil hiermee de druk op China opvoeren. ,,Een handelsovereenkomst met China gaat er komen, maar het gaat te langzaam omdat ze willen blijven onderhandelen. Niet dus", twitterde hij.

Berkshire Hathaway

In de afwezigheid van nieuwe macro-economische data kauwen beleggers nog na op het banenrapport van afgelopen vrijdag. De werkgelegenheid in april nam sterker toe dan verwacht. Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er vorig maand 263.000 banen bij (exclusief de landbouw). Hiermee daalde de werkloosheid in de VS tot het laagste niveau in bijna vijftig jaar.

De aandacht van de markt gaat verder onder meer uit naar de resultaten van Berkshire Hathaway. Het operationele resultaat van het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett dikte in het eerste kwartaal aan tot 5,6 miljard dollar. Berkshire zakte 1,8 procent. Ook bedrijven gelieerd aan Buffett stonden in het nieuws. Zo zou de Europese Commissie een formeel onderzoek beginnen naar Apple (min 3,3 procent), waar Buffett een belang van zo'n 50 miljard dollar in heeft.