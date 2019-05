Winkels eurozone verkopen evenveel in maart

Gepubliceerd op | Views: 726 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in maart gelijk gebleven aan een maand eerder. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Winkeliers in de eurozone haalden evenveel omzet in de derde maand van het jaar als in februari, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In februari stegen de detailhandelsverkopen met een herziene 0,5 procent.

In de gehele Europese Unie stegen de detailhandelsverkopen in maart met 0,3 procent.