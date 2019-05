ArcelorMittal snijdt in staalproductie Europa

Gepubliceerd op | Views: 5.706 | Onderwerpen: Europa, staal

AMSTERDAM (AFN) - Staalreus ArcelorMittal zet het mes in zijn staalproductie in Europa dit jaar. Het bedrijf kampt met een tanende vraag naar staal in combinatie met een stijging van de invoer omdat de Europese Unie volgens het bedrijf te weinig maatregelen neemt op het gebied van handelsbescherming.

Ook stijgende kosten voor bijvoorbeeld energie zitten het bedrijf dwars. Arcelor legt onder meer de staalfabriek in het Poolse Krakow tijdelijk stil. Daarnaast zal in de Spaanse regio Asturië de productie worden ingeperkt. De geplande toename van zendingen naar Italië zal ook worden verlaagd.

Arcelor spreekt van spijtige, maar noodzakelijke beslissingen. De maatregelen zullen resulteren in een tijdelijke productieverlaging van 3 miljoen ton op jaarbasis.

Investeringen gaan door

Het in Amsterdam genoteerde fonds snijdt niet in zijn langetermijnstrategie voor Europa. Ook geplande investeringen in Italië zullen worden gedaan. Daarmee wil het bedrijf beter de concurrentie aan kunnen gaan op het moment dat de marktomstandigheden weer verbeteren.

Arcelor rondde vorig jaar de overname af van de Italiaanse staalfabrikant Ilva. Daarmee lijfde het concern ook de grootste staalfabriek in Europa in. De Ilva-fabriek staat in de Zuid-Italiaanse stad Taranto.

