Huurder voor VolkerWessels in Breda

BREDA (AFN) - VWLD Breepark, een samenwerking tussen VolkerWessels Logistics Development en Aberdeen Standard Investments’ European Real Estate Club III, heeft twee units van distributiecentrum Bavelse Berg in Breda verhuurd aan een internationale partij.

Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details. In totaal is er ruim 20.000 vierkante meter bedrijfsruimte, kantoorruimte en mezzanine verhuurd. Systabo, een onderneming van VolkerWessels, is verantwoordelijk voor de realisatie en zal het gebouw medio september 2019 opleveren.