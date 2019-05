'Escalatie handelsconflict in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 6.009

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag fors lager te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met flinke verliezen beginnen. Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven in te voeren op Chinese goederen zorgt voor onrust op de wereldwijde markten. Beleggers hadden juist gehoopt op een spoedige handelsdeal tussen de twee grootmachten. In Londen blijft de beurs gesloten vanwege een Bank Holiday.

China twijfelt door de dreiging van Trump over deelname aan de handelsbesprekingen met Amerika. Een grote delegatie onder leiding van vicepremier Liu He zou deze week naar de Verenigde Staten reizen. Trump liet vrijdag nog weten dat de gesprekken met China voortvarend verliepen.

Op het Damrak staat ASML in de schijnwerpers. De chipmachinemaker wordt eigenaar van bijna alle intellectuele eigendommen van het bedrijf XTAL, dat eerder bedrijfsgeheimen stal van het Veldhovense bedrijf. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. Ook moet XTAL een schadevergoeding betalen aan ASML van 845 miljoen dollar, maar deze is oninbaar omdat XTAL al failliet is gegaan.

Bod blokkeren

Altice heeft 2,8 miljard euro opgehaald met nieuwe obligaties. Met dat geld gaat het kabel- en telecomconcern een aantal bestaande obligatieleningen afbetalen. Ook 1,5 miljard euro aan eigen geld werd daarvoor gebruikt. De herfinanciering scheelt de onderneming jaarlijks meer dan 110 miljoen euro aan rente.

Aan het overnamefront proberen de twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs het bod van de beursuitbater Euronext op de Noorse aandelenbeurs te blokkeren. Volgens de krant Dagens Næringsliv hebben ze in een brief aan het Noorse ministerie van Financiën gevraagd of de autoriteiten willen eisen dat kopers van Oslo Børs een tweederdemeerderheid bereiken om goedkeuring te krijgen.

Onveranderd

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 568,72 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 809,76 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 26.504,95 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent.

De euro bleef onveranderd op 1,1190 dollar. De olieprijzen stonden onder druk door de oplaaiende handelszorgen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 60,48 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 69,26 dollar per vat.