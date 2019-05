Chinese beurzen onderuit door handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 3.976 | Onderwerpen: China

TOKIO (AFN) - De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag hard onderuit. De dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven in te voeren op Chinese goederen zorgde voor onrust op de markten. Trump wil daarmee de druk op Peking in de al maanden durende onderhandelingen verhogen. China twijfelt door de dreiging echter over een verdere deelname aan de handelsbesprekingen, die deze week in Washington zouden worden voortgezet.

De beurs in Shanghai raakte tussentijds 5,8 procent aan waarde kwijt en in Hongkong leverde de Hang Seng-index 3,3 procent in. Op macro-economisch vlak bleek nog uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de dienstensector in China in april in een vrijwel vergelijkbaar tempo is gegroeid als een maand eerder.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,9 procent. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. Ook in Tokio waren de financiële markten nog altijd gesloten vanwege de lange vakantieperiode in het kader van het aantreden van de nieuwe Japanse keizer. Dinsdag kan er weer worden gehandeld op de Japanse beurs.