LONDEN (AFN) - De olieprijzen gingen maandag flink onderuit. Ze stonden onder druk door oplaaiende handelszorgen, nu de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld op producten uit China.

Amerika verhoogt vrijdag de importtarieven op sommige producten uit het Aziatische land naar 25 procent. Ook worden er meer artikelen aan de lijst toegevoegd. Dat gebeurt op een moment dat de twee economische grootmachten vooruitgang leken te boeken in hun al maanden durende handelsgesprekken. Door de stappen van Trump twijfelt China echter of het deze week met een grote delegatie, onder leiding van vicepremier Liu He, naar Washington gaat om te praten.

Trump wil met zijn nieuwe importheffingen de druk op China verhogen. Een door Trump eerder aangekondigde verhoging van de tarieven, die in maart zou ingaan, werd opgeschort op basis van onderhandelingen tussen beide landen in februari.

Maandag omstreeks 07.15 uur stond een vat Amerikaanse olie 2,3 procent lager op 60,51 dollar. Brent-olie zakte 2,1 procent tot 69,37 dollar per vat.