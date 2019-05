En zo hoort het.



Groei, groei, groei.....



Goed voor onze economie. China doet wat het moet doen.

Amerika klaagt, klaagt, klaagt... en zullen uiteindelijk het niet redden.



Massaal kopen wij onze spullen in China.

Goedkoper en beter.

Wie het normaal vindt dat Kardashian 500.000 dollar krijgt voor 1 social media post, dan weet je dat mensen hier een afkeer van krijgen. Het gemak (voor niks doen) dat ze hieraan verdienen terwijl in Azie ze 100 euro krijgen per maand.

Geef dan mijn geld in die landen uit voor betere toekomst en groei, dan 500.000 dollar te geven voor 1 post social media.



Rund als je nu nog Amerikaanse produkten koopt via Amazon.