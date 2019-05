Occidental scherpt bod op Anadarko aan

Gepubliceerd op | Views: 912

HOUSTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Occidental Petroleum heeft zijn miljardenbod op het Amerikaanse Anadarko Petroleum aangescherpt. Het deel van de prijs dat in contanten voldaan zal worden, is opgevoerd.

Het bod van Occidental bedraagt 76 dollar per aandeel en komt neer op in totaal 38 miljard dollar. Van de prijs is nu 78 procent in contanten en de rest in aandelen. Eerder was het deel contanten en deel aandelen nog gelijk.

Door de stap vervalt een vereiste om goedkeuring van de aandeelhouders van Occidental te krijgen voor een mogelijke deal met Anadarko. Het voegt meer zekerheid toe aan het slagen van de transactie, maar zorgt ook voor mogelijke onrust onder aandeelhouders. Zo verzet onder meer Occidental-aandeelhouder T Rowe Price zich tegen het bod.

Occidental is in een strijd verwikkeld met olie- en gasreus Chevron om Anadarko. Chevron biedt minder maar kreeg het bestuur van Anadarko achter zich. Dat bestuur gaat het vernieuwde bod van Occidental nu wel beoordelen. Als Anadarko echt concrete stappen zet met Occidental, dan heeft Chevron nog de mogelijkheid om het bod te evenaren.