Kwartaalcijferperiode zet stug door

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers maken zich op voor weer een week met een gestage stroom aan bedrijfsresultaten. Vooral op dinsdag en woensdag opent een flink aantal op Beursplein 5 genoteerde bedrijven de boeken over de afgelopen verslagperiode.

Ook kan er voor het eerst op de financiële markten gereageerd worden op het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac bij Air France-KLM. Dat zal het aandeel van de luchtvaartcombinatie volgens kenners onder druk zetten. Air France-KLM verloor vrijdag al flink op de beurs, na teleurstellende cijfers en een waarschuwing voor de rest van het jaar vanwege de stakingen bij Air France. Janaillac speelde het loonconflict hard, door zijn lot te verbinden aan de uitkomst van een stemming over het finale loonbod. Die gok pakte volkomen verkeerd voor hem uit.

Ook de technologiesector weet de aandacht weer op zich gericht. Oprichter en vertrekkend voorzitter Morris Chang van chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zei in zakenkrant Financial Times zich grote zorgen te maken over de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Het handelsdispuut tussen de twee grootmachten zou de bevoorradingsketen voor technologiegigant Apple kunnen verstoren. TSMC is een van de grootste leveranciers aan technologiegigant Apple en een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

Handelsweek

Wat cijferpresentaties betreft is woensdag met afstand de drukste dag van de handelsweek. Dan staan op het Damrak zwaargewichten als Ahold Delhaize, ING, Aperam, Boskalis, SBM Offshore en Wolters Kluwer op de rol. Dan zijn PostNL, DSM en Vastned al klaar, die staan voor dinsdag. Vrijdag volgt nog staalconcern ArcelorMittal.

Overigens wordt ook op 10 mei gewoon gehandeld. De volumes zullen waarschijnlijk wel veel lager zijn dan normaal, vanwege Hemelvaart.

Cijfergeweld

De buitenlandse bedrijvenagenda is wat minder gevuld dan de afgelopen weken. Na het recente cijfergeweld van Apple en Facebook is het nu onder meer de beurt aan Deutsche post, Zalando, Liberty Global, Nivea-maker Beiersdorf, Walt Disney en Siemens. Op macro-economisch vlak staan er cijfers over onder meer de industrie in Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten in de planning, evenals een Amerikaans inflatiecijfer en een Brits rentebesluit.

De AEX-index sloot vrijdag 0,7 procent hoger op 555,70 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 792,47 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen 0,3 tot 1 procent.

In New York schrokken beleggers even van een licht teleurstellend banenrapport maar wisten zich te herpakken, onder meer door de opmars van technologiegigant Apple. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 24.262,51 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1,3 procent tot 2663,42 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,7 procent aan tot 7209,62 punten.