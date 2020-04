Gepubliceerd op | Views: 864

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Airbnb heeft in Silver Lake en Sixth Street Partners twee grote nieuwe investeerders gevonden. Zijn zullen samen 1 miljard dollar in het woningverhuurplatform steken.

Airbnb gaat door de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode, maar de investeerders zien toch nog voldoende potentie in het bedrijf. Airbnb zou eigenlijk dit jaar naar de beurs gaan in New York, maar volgens ingewijden zijn die plannen op de lange baan geschoven.

Het woningverhuurplatform heeft de specifieke voorwaarden van de deal niet bekendgemaakt. Wel liet Airbnb weten dat het geld onder meer gebruikt zal worden voor investeringen voor de langere termijn.