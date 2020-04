Wall Street toont krachtig herstel

Haha, zotjes! Business as before! We staan binnenkort weer op nieuwe ATH's, sneller stijgend dan ooit tevoren. Ik had nooit geloofd dat dit mogelijk was enkele weken terug, maar toch een paar longs genomen 'in geval dat' en kijk eens aan... Veel afgezien met shorten in 2019, maar één les geleerd: Never fight the FED! Zeker nu er oneindig veel geld wordt bijgedrukt en gratis wordt uitgeleend. Nog meer dan ooit tevoren: er is simpelweg geen alternatief, of de wereld nu volledig stilligt niet. Slechts één factor moet je volgen of proberen te voorspellen als je op de beurs wil spelen: Wat is de volgende move van de almachtige Federal Reserve?