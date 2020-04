Flinke koerswinsten op Wall Street

quote: Cavemenneke schreef op 6 april 2020 21:13:

ongelofelijk deze stijging, puur lucht, dit duurt nog jaren voor alles hopelijk normaal is, shit in usa moet nog beginnen :-((

ongelofelijk deze stijging, puur lucht, dit duurt nog jaren voor alles hopelijk normaal is, shit in usa moet nog beginnen :-((

29k Dow Jones was volgens jouw ook puur lucht? Feit blijft dat dit wel degelijk gehaald is. Feit blijft ook dat op dit moment de Dow op 22.4k staat. In mijn ogen een niet compleet onrealistisch getal. De beren die tijdens de crash hebben verkocht persee op de bodem willen kopen komen waarschijnlijk bedrogen uit. Beleggers hebben veel meer kapitaal dan de gemiddelde burger, de beurs is dus ook geen representatieve indicator voor Jan met het restaurant en Ingrid de kapster. Feit blijft dat de AEX vandaag met enorm kracht door de weerstand 482/485 heen is geschoten en de futures op dit moment een koers van rond de 491 aanwijzen.Accepteer dat dit nog steeds een goede koopkans is op de midden-lange termijn en een bodem van onder de 400 punten met de dag onrealistischer wordt. In het meest optimistische scenario gaat de horeca eind juni weer open, dan zien we wie het laatst lacht. De ecnomie is veerbaar, klinkt heel cru maar zelfs 30k ondernemers die omvallen en 200k werklozen hebben amper een invloed op de economie, zeker gezien het hier om een tijdelijk verschijnsel gaat en we zo weer in een hoogconjuctuur komen.