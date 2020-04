Beleggers putten moed uit afvlakkende coronacijfers

Het gaat niet om de schulden, het gaat om de betaalbaarheid van de schulden. Nu met de extreem lage, en soms negatieve rente, is er totaal geen probleem omtrent de betaalbaarheid van de schulden. In 2008 hoorde je nog wel eens wat over "moral hazards". Dat begrip is inmiddels ver naar de achtergrond verdwenen. Ook hadden we het toen over "too big to fail". Per saldo is er niks veranderd. Okeé, de marktkapitalisatie van veel banken is flink lager, maar we hebben in Nederland nog steeds 4 grote bank welke allen het omvallen van een concurrent niet kunnen dragen.



Gezien het soms erbarmelijke taalgebruik van commenters hier, vermoed ik dat hier veel jonge mannen zitten. Mannen die geen andere realiteit kenden dan het huidige. De groep die niet snappen dat dit ongelimiteerd geld lenen tegen lage rentes enorme risico's met zich meebrengt. Te denken valt aan onze pensioenen (nee, pensioenfondsen vol in de aandelen is ook uit gedachte van TINA geen oplossing!). Pensioengelden zijn niks anders dan geld voor toekomstige consumptie, je weet wel, de motor van de economie... In die motor gooien we nu massaal zand. Geloof maar niet dat we die pensioenen gaan herstellen na de crisis, de meeste landen konden het nu immers al niet goed fixen, en daarnaast is het veel te duur.



We zitten in de tang. Willen we weer terug naar een "normale" situatie, dan zullen we moeten koorddansen als een olifant op een klein fietsje zonder valnet. Niet onmogelijk, maar verre van reëel, en alles moet meezitten.