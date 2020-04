Hoofdindex Amsterdam gaat flink vooruit

Flink vooruit... Na een aangenaam dagje in de tuin, verbaas ik me wederom over wat ik op de beurzen zie gebeuren. De reacties wat door lezend vermoed ik dat de meesten dan toch ingegeven zijn door de (onverwachte) verliezen of winsten die mensen realiseren als gevolg van wat er gebeurd. En ik zal eerlijk bekennen, als ik nu een positie in zou moeten nemen zou ik ook eerder short zitten dan gokken op een verdere stijging.



En hier zit toch een fundamenteel verschil met de beurs van voorheen. In mijn jongere jaren, zowel in de dealing room als er na, handelden we op basis van beschikbare informatie, verwachtingen met betrekking tot bedrijfscijfers, macro cijfers en sentiment. Toen was er ook een deel gokken, een kristallen bol had en heeft niemand.



Op dit moment met dag na dag stijgingen kan ik enkel tot de conclusie komen dat er een disconnect is ontstaan tussen de beurs en de economie. Waar voorheen een cruciale rol was weggelegd voor de beurzen als bron van middelen voor bedrijven met daar tegenover een mogelijk aardig rendement voor beleggers (dus niet de handelaren die daglijks of wekelijks posities openen en sluiten, dat heet immer speculeren), lijkt de beurs nu niet veel meer te zijn dan een gelegaliseerd casino.



Vanwaar deze observatie? In de huidige situatie waarin QE kennelijk geen grenzen meer kent zijn bedrijven niet meer op de beurs aangewezen. Er worden geen aandelen uitgegeven of bijgeplaatst als er geld nodig is. Hiervoor wordt simpelweg brand geroepen en het geld wordt onverwijld vanuit overheden en centrale banken beschikbaar gesteld als lening. Als je dan nog naar de voorwaarden kijkt zijn dit nog achtergestelde leningen zonder of met verwaarloosbare rente ook. Hiermee vervalt de functie die de beurs decennia lang had.



Veel mensen lijken dit echter te missen. Dit is ook niet zo gek. De handelaren op de beurs van weleer waren over de breedte genomen personen die redelijk begrepen hoe de beurs werkte, wat de producten waren waarin ze handelden en de meeste handel was institutioneel of voor en door vermogende particulieren. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat er van alles gebeurde wat niet door de beugel kon en dat het toezicht te wensen over liet. Vandaag de dag is iedereen "belegger", je opent een rekening bij de giro, IB, Binck of gewoon bij je bank en je kunt aan de slag. Hiermee is een grote groep personen actief geworden op de beurs die fundamenteel verschilt van de handelaren van vroeger. Los van de kennis van zaken die er wel of niet is (er zullen veel personen zijn die zeer goed weten wat er speelt, al is dit niet altijd het geval..), wordt belegd met de eigen spaarcentjes, in enkele gevallen zelfs met geleend geld, direct geleend, of in de vorm van beleggingshypotheken en andere producten. Voor veel van deze mensen is beleggen niet langer een emotieloos spel van handel met discipline, maar een achtbaan van emoties. Iedereen weet het en slechts weinigen handelen er naar, maar emotie is een slechte raadgever. De stop-loss en een gerealiseerd dag verlies van 1000 euro zijn echt beter dan een papieren verlies van 2000 euro morgen ochtend. Zelfs als je hoopt en droomt dat je verlies ineens winst wordt. Bij aandelen valt het nog te overzien, mensen hebben de tijd om te wachten op betere (of slechtere) tijden, maar ik lees veel "even een putje of calletje geschreven of gekocht, etc". Hierbij zijn als je echt weet wat je doet leuke rendementen te behalen, maar het is ook erg gemakkelijk inleveren, zeker met premies die door hoge volatiliteit aanzienlijk zijn.



Soit, terug naar de beurs. Nu bedrijven niet meer op de beurs zijn aangewezen door het "gratis geld" en alternatieve vormen van liquiditeit (dat is een aardige voor een ander moment), is de beurs geen graadmeter voor de economie meer. Met dit in het achterhoofd is wat ik de afgelopen twee weken zie gebeuren ineens wel te verklaren. Het feit dat de economie een enorme klap krijgt en we nog geruime tijd met allerlei beperkingen te maken zullen hebben is plots niet meer relevant. De beurs is een soort sentiment index en dus is het afvlakken van corona, het speculeren op reducties in olie productie, etc plots een reden voor enorme stijgingen. Het geld wat er zijdelings ook nog ingepompt wordt door overheden en centrale banken draagt nog een steentje bij. Dat de economische schade van de lock-downs vele malen groter is dan die van corona en de daarmee gemoeide sterfte, is hiermee irrelevant.



Een andere uitleg heb ik ook niet meer. Beurzen omhoog, goud up, crypto up, alles up. Van crypto heb ik nul verstand en laat me er dus niet over uit. De stijging van de goudprijs vind ik geknutseld. De discrepantie tussen papier en fysiek goud is veel groter dan de huidige prijs doet vermoeden. Fysiek goud volgt echter de prijsstelling van het papier dat via de COMEX en LMBA verhandeld wordt. Met de steeds groter wordende schreeuw om deze prijzen te ontkoppelen en de discrepantie in prijzen tussen COMEX en LMBA (dit zou theoretisch niet voor moeten komen en duidt op een serieus probleem,maar dat terzijde) moeten de banken de prijs wel iets op laten lopen. Het ontkoppelen van prijzen voor papier en fysiek goud zou desastreuze gevolgen hebben gezien de hoeveelheid papier goud die in omloop is en ineens min of meer waardeloos zou blijken. Dat beurzen op fundamenteel economische ontwikkelingen zouden stijgen zoals ze de afgelopen twee weken doen gaat er bij mij ook niet in. En dus mijn observatie dat de beurs een casino is. Dat heet, een casino en zoals ik eerder wel eens vermelde, een inflatie indicator. "Gratis" geld bestaat niet, hoe graag we dat ook zouden mogen willen. Ergens wordt de rekening een keer gepresenteerd.



Waar het de komende week heen gaat? Uw gok is zo goed als die van mij. Fundamenteel zou ik denken omlaag, maar gezien de "nieuwe" beurs, hangt het vermoedelijk af van wat corona doet en wat Trump en consorten roepen. Opec acht ik in beperkte mate relevant, ik kan me niet voorstellen dat Trump in zal stemmen met een productie cut in de VS, zijn importheffingen op olie zullen alleen de VS raken en als er al een reductie wordt aangekondigd einde week zal deze waarschijnlijk lager zijn dan de drop in vraag, waarmee hij ook beperkt relevant is. Bijkomend heeft elk land inmiddels op de lage prijzen de voorraden aangevuld, dus iedereen kan weer een tijdje vooruit.



Vooral hoop ik dat het persoonlijk leed door de corona perikelen beperkt blijft en dat we spoedig weer van een glas op het terras kunnen genieten met vrienden. Wat de beurs doet? Ik kijk vanaf de zijlijn, dus het maakt niet veel uit. Het gaat me enkel aan het hart dat een dergelijk fundamenteel belangrijk deel van het financiele systeem op deze manier gemaakt wordt tot een nietszeggend gokpaleis.