Wall Street begint met stevige winsten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek maandag met stevige winsten begonnen. Beleggers trekken zich op aan voorzichtig positieve opmerkingen van de regering dat de uitbraak van het coronavirus zich lijkt te stabiliseren. Wel waarschuwde president Donald Trump dat het land voor de zwaarste dagen en mogelijk weken staat in het pandemietijdperk.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 3,9 procent hoger op 21.866 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 3,8 procent vooruit tot 2583 punten en techbeurs Nasdaq won 3,6 procent tot 7643 punten.

Ook op economisch gebied was er nieuws met een positieve noot. Bestuurder James Bullard van de St. Louis Federal Reserve zei zondag dat hij niet geloofde dat de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt in een vrije val is geraakt, sinds het virus rondwaart in het land.

Zoom

Videoconferencebedrijf Zoom ging ruim 10 procent onderuit. Nadat de ene na de andere privacyfout van de onderneming in het nieuws kwam, hebben verschillende bedrijven en organisaties het gebruik van Zoom verboden.

Creditcardmaatschappij Mastercard, dat bijna 6 procent won, staat eveneens in de schijnwerpers. De Europese Commissie gaat na bezwaren van verschillende Europese lidstaten de overname van de Deense betalingsdienstverlener Nets nader onderzoeken. Met de deal die vorig jaar werd aangekondigd is een bedrag van 2,9 miljard euro gemoeid.

Verder is er ook weer aandacht voor de oliesector. De olieprijzen stonden voorbeurs tot bijna 5 procent lager. Olieproducerende landen verenigd in oliekartel OPEC, maar ook bondgenoten als Rusland, lijken achter de schermen te werken aan afspraken om de productie te beperken. Een vergadering met vertegenwoordigers van de OPEC en andere landen is uitgesteld naar later deze week.