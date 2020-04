Luchtvaart was in 2019 weer iets veiliger

2020 gaat natuurlijk beter worden, zeer veel beter,BUT! al die stilstaande kisten slijten nu nog harder, dit is oh zo slecht, een vliegtuig moet vliegen, het liefst 18 uur per dag.



Als SPL weer open gaat, als de KLM weer in operatie gaat: laat de eerste week lopen, zomaar een ideetje hoor!