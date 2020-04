'Wall Street staat voor hogere opening'

Mooi zeg! Te midden in een crisis die door sommige gerenommeerde partijen als erger beschouwd wordt dan de financiële crisis, gewoon even AEX meer dan 3% erbij en de VS zelfs 4% erbij.



En dat op basis van lege woorden. Hoop wordt er uitgesproken, dat is wat anders dan een verwachting. Vergis je niet. We gaan nog KELDEREN. En niet zo een beetje ook.