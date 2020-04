BAM tuigt binnen twee weken Brits noodhospitaal op

Gepubliceerd op | Views: 286

BUNNIK (AFN) - BAM Construction, een Britse dochter van bouwer BAM, verwacht binnen twee weken een Brits noodhospitaal in een zalencentrum te hebben gerealiseerd. De 500 beschikbare bedden voor coronapatiënten verrijzen in een vergadercentrum in het Noorden van Engeland.

Volgens BAM zal in ploegendienst onafgebroken gewerkt worden aan het noodhospitaal. Het ziekenhuis is onderdeel van de Britse aanpak van het nieuwe coronavirus.

Ook elders in het land is BAM bezig voorzieningen op te tuigen. Ook lijkt BAM op twee andere locaties soortgelijke noodhospitalen op te zullen tuigen.