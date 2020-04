Gepubliceerd op | Views: 1.183

AMERSFOORT (AFN) - Bouwbedrijf VolkerWessels heeft samen met partners Reggeborgh Vastgoed en Delta Development twee woontorens in het Haagse Spuikwartier verkocht. De torens worden niet alleen deels ontwikkeld door VolkerWessels, maar ook door VolkerWessels-dochter Boele & Van Eesteren gebouwd.

De woontoren Adagio, die in het derde kwartaal van 2022 moet worden opgeleverd, is verkocht aan Pensioenfonds Metaal & Techniek. Het naastgelegen gebouw Bolero, dat begin 2024 af is, werd door Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer gekocht.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.