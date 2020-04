Bedrijvigheid Duitse en Britse bouw hard onderuit

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur, Duitsland, Groot-Britannië

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid in de bouw in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen maand stevig te lijden gehad onder de coronapandemie. Dat meldt marktonderzoeker Markit dat zijn inkoopmanagersindex voor de bouw van de twee landen bekendmaakte. Door de maatregelen om het coronavirus in te dammen wordt er veel minder gebouwd.

De Duitse index kwam uit op een stand van 42 waar dat in februari nog 55,8 was. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder geeft hij krimp weer.

De Britse index daalde tot 39,3 van 52,6 een maand eerder. Die daling was groter dan economen in doorsnee hadden verwacht. Zij waren uitgegaan van een daling tot 44.