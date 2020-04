ASMI past beloning topbestuurders aan

Laat ik voorop stellen dat ik geen specifieke mening heb over de salarissen van bestuurders bij ASMI. In het algemeen vind ik wel dat salarissen van veel topbestuurders geen enkele rationele, noch ethisch verdedigbare onderbouwing hebben.

Van het overzicht van de beloningen van topbestuurders dat afgelopen week in het FD stond krijg als weldenkend mens toch al gauw last van plaatsvervangende schaamte?!

Met respect voor alle bijzondere kwaliteiten, de meeste bestuurders zijn toch vooral (meestal) slimme managers die leunen op een goed netwerk en geen ondernemers die zelf het risico durven dragen van het ondernemer zijn. Salaris lijkt zo langzamerhand vooral statusbepalend, mede ook omdat het afstraalt op de andere leden van de RvB's en de vooral ook de leden van RvC's.

Gelukkig wordt er tegenwoordig ook wat meer gekeken naar scores op soft indicatoren, maar voor mijn gevoel is dat toch nog teveel bedoeld als uithangbord,dan als echte diep gevoelde doelstelling. Ik geloof echt dat deze (soms) absurde topsalarissen ons vroeg of laat nog lelijk gaan opbreken. Ik geloof zeer in een (sociaal geöriënteerd) kapitalistisch systeem, maar de salarissen ven topbestuurders beschouw ik zo langzamerhand als een van de kwalijke uitwassen ervan.