Duitse fabrieksorders omlaag in februari

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in februari stevig gedaald. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau namen de orders in de tweede maand van dit jaar met 1,4 procent op maandbasis af. Economen hadden in doorsnee op een daling met 2,5 procent gerekend.

In januari gingen de orders voor Duitse fabrieken nog fors omhoog. Voor die maand werd een toename met 5,5 procent genoteerd. Op jaarbasis stegen de Duitse fabrieksorders in februari met 1,5 procent, na een afname met een herziene 0,8 procent een maand eerder.