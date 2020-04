Nikkei klimt door hoop afvlakking virus

Gepubliceerd op | Views: 416

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers trokken zich op aan de woorden van de Amerikaanse president Donald Trump die de hoop uitsprak dat het coronavirus een "afvlakking" laat zien in sommige brandhaarden in de Verenigde Staten. De aandacht ging verder uit naar de olieprijzen, die een beperkte daling lieten zien ondanks het uitstel van de videovergadering van oliekartel OPEC over mogelijke productieverlagingen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 4,2 hoger procent op 18.576,30 punten. Volgens Japanse media zal premier Shinzo Abe mogelijk deze week de noodtoestand in het land afkondigen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregel zal mogelijk samenvallen met de bekendmaking van het economische steunpakket van de overheid op dinsdag.

Aan het bedrijvenfront waren telecomconcerns als NTT Docomo en SoftBank met plussen tot 7,6 procent in trek doordat steeds meer Japanners thuiswerken. Fujifilm Holdings (plus 7 procent) zette de opmars voort en bereikte de hoogste koers ooit. Volgens mediaberichten gaat het farmaceutische bedrijf de voorraad van zijn anti-griepmedicijn Avigan, dat in China wordt getest als een mogelijke behandeling voor het longvirus, opvoeren.

Qingmingfestival

De Chinese beurzen waren gesloten vanwege het Qingmingfestival, waarbij miljoenen Chinezen doorgaans familiegraven opzoeken om hun respect te betuigen. De regering roept burgers dit jaar echter op weg te blijven van begraafplaatsen vanwege het coronavirus. Afgelopen zaterdag was een dag van nationale rouw in China en werd drie minuten stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van de pandemie.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds dik 2 procent in de plus en de Kospi in Seoul dikte meer dan 3 procent aan. De All Ordinaries in Sydney boekte een winst van ruim 4 procent onder aanvoering van de grote Australische banken.