Online broker DEGIRO verwelkomt meer klanten

AMSTERDAM (AFN) - Online broker DEGIRO heeft in het eerste kwartaal fors meer nieuwe beleggers aan zich gebonden. De onderneming die op het punt staat overgenomen door het Duitse Flatex, had vooral in maart met een groeispurt te maken.

Over de maanden januari en februari had DEGIRO eerder al bekendgemaakt dat er 51.000 klanten bij waren gekomen, vermoedelijk als gevolg van de huidige lage spaarrente. In maart werd het bestand met nog eens 86.000 rekeningen uitgebreid. Aan het einde van het kwartaal telde DEGIRO bijna 555.000 actief gebruikte rekeningen.

Verder merkt DEGIRO een sterke toename van beleggingsactiviteiten, veroorzaakt door nieuwe klanten die de markt betreden en de sterke schommelingen in maart. Het aantal transacties steeg tot 10,8 miljoen, hetgeen een ruimschootse verdubbeling betekende ten opzichte van de ruim 4,6 miljoen transacties in de meetperiode een jaar eerder.

Werkdruk

De klantenaanwas en de toename van het aantal transacties zorgt volgens DEGIRO voor extra werkdruk op alle afdelingen. Dat betekent onder meer dat de servicedesk van DEGIRO kampt met tragere reactietijden, mede ook door maatregelen rondom het nieuwe coronavirus. Het bedrijf heeft ook een wachtlijst voor nieuwe klanten ingesteld.

De overname van DEGIRO door Flatex wacht nog op de goedkeuring van toezichthouders. Die deal werd in december vorig jaar aangekondigd.