Fugro gooit prognose 2020 in de prullenbak door coronavirus

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft vanwege de economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus zijn prognose voor 2020 ingetrokken. Daarnaast voegen de gecrashte olieprijzen toe aan de onzekerheid. Bij de publicatie van eerstekwartaalresultaten op 30 april wordt meer informatie gegeven, belooft het beursgenoteerde fonds.

Fugro heeft nog te weinig zicht op hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen om zich momenteel te binden aan vaste doelstellingen. Tal van projecten kunnen niet meer doorgaan vanwege reisbeperkingen en lockdowns in meerdere landen. Met name in Europa en Afrika gaan de zaken wat minder goed. Al met al kan de pandemie leiden tot minder bouw- en infrastructuuractiviteiten, waarschuwt Fugro. Daartegenover staan wel mogelijke nieuwe investeringen in infrastructuur door overheden.

De onderneming gaat verder "aanzienlijk" in de kosten snijden. Zo is er een vacaturestop en worden voorlopig salarissen niet meer verhoogd. Daarnaast zal Fugro ook het personeelsbestand laten slinken. Verder worden investeringen worden op de lange baan geschoven. Steunprogramma's van overheden worden waar mogelijk aangewend.

De liquiditeit staat er momenteel goed voor, aldus Fugro. Het bedrijf heeft gelden ter waarde van 400 miljoen euro ter beschikking.