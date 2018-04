AEX met kleine min het weekend in

Gepubliceerd op | Views: 172

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een kleine min gesloten. Elders in Europa bleven de uitslagen eveneens beperkt. De rust op de beursvloeren keerde de laatste dag van de week enigszins terug na een roerig weekje. Reden voor de schommelingen was het almaar voortslepende conflict tussen grootmachten VS en China over importheffingen. Over en weer werden de afgelopen dagen nieuwe heffingen aangekondigd.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een verlies van 0,2 procent op 539,29 punten. De MidKap eindigde met een min van 0,4 procent op 779,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,5 procent lager.

President Donald Trump dreigde om extra heffingen op te leggen op nog eens 100 miljard dollar aan Chinese producten die naar de VS worden verscheept. China kondigde vrijwel direct tegenmaatregelen aan. Zuid-Korea en Rusland overwegen op hun beurt weer importheffingen aan de VS op te leggen als vergelding voor de Amerikaanse tarieven.

Kabel- en teleconcern Altice was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,2 procent.