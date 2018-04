Europese beurzen veren wat op

Gepubliceerd op | Views: 599 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen veerden vrijdag in de middaghandel wat op. Beleggers leken zich in mindere mate zorgen te maken om de weer aanwakkerende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China, waar de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw schot voor de boeg gaf met de aankondiging van verdere importheffingen op Chinese producten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent hoger op 541,07 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 782,58 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen tot 0,2 procent omhoog. De DAX in Frankfurt daalde 0,2 procent.

President Donald Trump dreigde om heffingen op te leggen op nog eens 100 miljard dollar aan Chinese importproducten. Daarmee reageert hij op de in zijn ogen ,,oneerlijke vergelding'' van China op eerdere Amerikaanse heffingen. China kondigde op zijn beurt weer extra tegenmaatregelen aan. Overigens overwegen ook Zuid-Korea en Rusland importheffingen aan de VS op te leggen als vergelding voor de Amerikaanse tarieven.

Altice

Een Amerikaans banenrapport leverde een lager dan verwacht aantal nieuwe banen in maart op. De cijfers over de banengroei in februari werden wel naar boven bijgesteld. Beleggers vinden deze cijfers altijd erg interessant omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Altice was bij de hoofdfondsen in Amsterdam de grootste stijger met een plus van 3 procent. De grootste daler was ASML. De chipmachinemaker leverde 1,8 procent in.

Air France-KLM ging in de MidKap 1,3 procent omhoog. Air France zegt maximaal 4,5 procent loonsverhoging te bieden aan het personeel zonder in te teren op zijn concurrentiepositie. De bonden zetten echter in op een loonsverhoging van 6 procent.

Olie

DPA leverde op de lokale markt 5 procent in. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. Het bedrijfsresultaat viel echter wat lager uit dan een jaar eerder. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur.

De euro was 1,2269 dollar waard, tegen 1,2224 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie beelf vrijwel even duur op 63,58 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 68,52 dollar per vat.