Is Trump nu Dom of is hij ECHT dom.



Je legt importheffing op aan chinezen, koreanen, europeanen, mexicanen enz... wat tegen de regels is van de vrije markt.



En dan wordt je boos omdat het oneerlijk is ??



Hij lijkt niet DOM, maar hij is echt DOM.



Welke politici durft de strijdt aan tegen Amerika oneerlijke handeling ??



Jammer dat Churchill er niet meer is.