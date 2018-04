'Wall Street koerst op lagere opening af'

Gepubliceerd op | Views: 665

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag voor een behoorlijk lagere opening vanwege de oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Verder verwerken beleggers op Wall Street het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat fors slechter uitviel dan verwacht.

President Donald Trump dreigde om nog eens voor 100 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. Daarmee reageert hij op de in zijn ogen ,,oneerlijke vergelding'' van China op eerdere Amerikaanse heffingen. Donderdag sloten de beurzen in New York juist nog met winst dankzij een afzwakkende vrees voor de gevolgen van een handelsconflict tussen de twee economische grootmachten.

Bedrijven die hinder kunnen ondervinden van een handelsconflict staan onder druk in de handel voorbeurs. Dat geldt voor onder meer vliegtuigbouwer Boeing, autofabrikanten General Motors (GM) en de machinebouwers Caterpillar en Deere.

Lonen

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de VS in maart met 103.000 arbeidsplaatsen is toegenomen. Economen hadden gemiddeld een toename met 185.000 banen verwacht. Het cijfer van februari werd opwaarts herzien tot een aanwas van 326.000 banen.

Verder bleek dat de lonen in de VS sterker stijgen. De hogere lonen kunnen de inflatie aanjagen wat weer invloed kan hebben op het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed kan bij een sterker oplopende inflatie geneigd zijn de rente sneller te verhogen. Overigens geeft Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag een speech in Chicago.

Bij de bedrijven is er wederom aandacht voor Amazon na een nieuwe aanval van Trump op het webwinkelbedrijf. Volgens Trump gaat serieus gekeken worden naar Amazon, dat hij opnieuw beschuldigde van oneerlijke concurrentie. De president haalde de afgelopen tijd geregeld uit naar Amazon waardoor de koers flink daalde. Het aandeel lijkt lager te gaan openen, net als andere techfondsen zoals Facebook, Alphabet, Apple en Netflix.

Dow Jones

Biotechnoloog Incyte gaat waarschijnlijk fors omlaag vanwege tegenvallende testresultaten bij een middel tegen huidkanker. Dat experimenteel medicijn was bedoeld voor een gezamenlijke behandeling met een geneesmiddel van Merck.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag met een winst van 1 procent op 24.505,22 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2662,84 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 7076,55 punten.