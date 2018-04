Postbodes stemmen in met loonsverhoging

Gepubliceerd op | Views: 428

DEN HAAG (AFN) - Het loon van postbezorgers van PostNL gaat in vijf stappen omhoog tot een maximum van 5 procent. Het postbedrijf bereikte daarover een definitief akkoord met de Bond van Post Personeel, FNV en CNV. De nieuwe cao geldt voor 18.500 postbezorgers.

De cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober vorig jaar. Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering van 1 procent. Verder is de pensioenregeling aangepast.