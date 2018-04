Retail Estates debuteert woensdag op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 352

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische vastgoedconcern Retail Estates maakt woensdag zijn debuut op de beurs van Amsterdam. Dat meldt beursuitbater Euronext. Het bedrijf is al geruime tijd in Brussel genoteerd.

Retail Estates wil het geld dat het met de beursnotering in Amsterdam ophaalt onder meer gebruiken om zijn aanwezigheid in Nederland te vergroten. De stap naar Nederland bestempelde het bedrijf eerder als risicospreiding. Inmiddels worden de overnames aan elkaar geregen.

Het bedrijf heeft in totaal ruim 800 panden in het portfolio met een winkeloppervlakte van bijna een miljoen vierkante meter. De Belgen bezitten in Nederland onder meer vastgoed in Zwolle, Apeldoorn, Cruquius, Leiderdorp en Heerlen.