Rusland bekijkt reactie op staalheffingen VS

Zie je de as ,China -Rusland -Korea opduiken

De rest van de wereld moet zich schrap zetten

Brazilië/Rusland/India/China (BRIC), met wellicht de eerste uitgezonderd, bouwt langzaam maar zeker op - zie ook de gestage opbouw van de goudvoorraden van deze landen.Welke rol zie jij voor (Zuid) Korea weggelegd?Dat land kan wel 'dreigen' met importheffingen tegen de VS, maar is militair toch nog steeds volledig afhankelijk van de VS?