Zuid-Korea dreigt met heffingen tegen VS

SEOUL (AFN/BLOOMBERG) - Zuid-Korea overweegt importheffingen op te leggen op Amerikaanse goederen als tegenreactie op de tarieven die de Verenigde Staten hebben ingevoerd op zonnepanelen en wasmachines van Koreaanse makelij.

De Amerikaanse heffingen op buitenlandse zonnepanelen en wasmachines werden in januari aangekondigd door president Donald Trump om zo eigen producenten te beschermen. Seoul had eerder al gezegd dat die tarieven in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en had om schadevergoeding van de Verenigde Staten gevraagd. Zuid-Korea is met bedrijven als Samsung en LG een belangrijke producent van wasmachines.

De Zuid-Koreanen geven nu aan dat zij invoerheffingen overwegen met een omvang van 480 miljoen dollar op Amerikaanse producten. De timing en om welke producten het gaat worden nader nog bepaald.