'Horeca vereist wel andere skills Vastned'

AMSTERDAM (AFN) - Vastned heeft door zijn aankopen in de binnenstad van Utrecht nieuwe horecapanden in bezit gekregen. Analisten van ING vinden dat op zich een positieve stap. De foodservicebranche loopt momenteel immers een stuk beter dan de retail. De kenners bij ING waarschuwen wel dat voor het verhuren van een horecazaak andere vaardigheden nodig zijn dan voor een winkel.

Vastned heeft voor miljoenen euro's panden gekocht en verkocht. In Utrecht zijn twee acquisities gedaan voor een totaalbedrag van 15,1 miljoen euro. Tevens zijn er in Nederland en Frankrijk niet-strategische panden verkocht voor in totaal 20,8 miljoen euro. De panden die zijn afgestoten liggen in Zwijndrecht, Sneek, Hilversum en Marseille. Deze desinvesteringen verlagen het risicoprofiel van de portfolio, meldde Vastned donderdag.

ING handhaaft zijn hold-advies voor Vastned met een koersdoel van 43 euro. Het aandeel Vastned noteerde vrijdag in de loop van het eerste handelsuur 0,9 procent hoger op 40,20 euro.