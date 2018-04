'Beurshandel in teken banencijfer en handel'

Gepubliceerd op | Views: 1.392

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken lager te openen na het brede herstel een dag eerder. De beurshandel staat in het teken van de oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepresenteerd.

Aan het handelsfront dreigt de Amerikaanse president Donald Trump om nog eens voor 100 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. Volgens Trump is zijn voorstel een antwoord op de ,,oneerlijke vergelding'' van China op eerdere Amerikaanse heffingen.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de productie van de Duitse industrie in februari met 1,6 procent is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Economen rekenden gemiddeld op een stijging met 0,2 procent.

DPA

Op het Damrak opende DPA de boeken. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur. Volgens het bedrijf was er in de eerste twee maanden van 2018 een duidelijke groei van de omzet en marge te zien en zal de marktpositie dit jaar verder versterken.

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon verkoopt zijn dochterbedrijf Tacom in Tadzjikistan aan ZET Mobile, dat gerund wordt door een lokale zakenman. De verkoop heeft te maken met de strategie om bezittingen af te stoten in markten waar het slechts een klein marktaandeel heeft.

ASR

ASR heeft 500 miljoen euro opgehaald met een in juli opgericht fonds. De verzekeraar wil het geld investeren in onder meer obligaties van bedrijven die hoog scoren op vlak van duurzaamheid. In bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie, kernenergie, tabak of gokken zal niet worden belegd.

De Europese beurzen sloten donderdag flink hoger. De AEX-index klom 2,7 procent tot 540,49 punten en de MidKap steeg 2,4 procent tot 782,38 punten. Londen, Parijs en Frankfurt kregen er rond de 2,5 procent bij.

Ook op Wall Street werden winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 1 procent op 24.505,22 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit.

De euro was 1,2227 dollar waard, tegen 1,2224 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 63,01 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 67,78 dollar per vat.