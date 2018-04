Transactiewaarde Euronext in maart gestegen

Gepubliceerd op | Views: 140 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in maart met 17,3 procent gestegen op jaarbasis. In doorsnee werd er voor bijna 8,7 miljard euro per dag gehandeld op de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon. Ten opzichte van februari nam het handelsvolume wel wat af, meldt de beursexploitant.

Nieuwe beursnoteringen aan Euronext-beurzen waren vorige maand goed voor 836 miljoen euro aan opgehaald kapitaal. Daarbij horen ook de beursgangen van zakenbank NIBC en distributie- en groothandelsbedrijf B&S in Amsterdam.

Voor het eerste kwartaal van 2018 lag de dagelijkse transactiewaarde op 8,5 miljard euro. Dat is bijna 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.