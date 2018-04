Detacheerder DPA schroeft omzet op

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder DPA Group is in 2017 op een hogere omzet uitgekomen met een gestegen brutowinst. Dat blijkt uit de cijfers die het bedrijf naar buiten bracht. Eerder had DPA zijn cijferpublicatie uitgesteld onder meer om veranderingen in de organisatiestructuur goed te kunnen verwerken in de boeken.

De omzet ging met ruim 9 procent omhoog tot ruim 137 miljoen euro en de brutowinst kwam 9 procent hoger uit op 36,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel met 10,2 miljoen euro echter wat lager uit dan een jaar eerder. DPA nam vorig jaar voor 2,5 miljoen euro aan eenmalige reorganisatielasten op. Verder waren er investeringen in eigen professionals, nieuwe activiteiten en technologische innovaties. Volgens DPA werpen deze ontwikkelingen al hun vruchten af en is in de eerste twee maanden van 2018 een duidelijke groei van de omzet en marge te zien. Het bedrijf verwacht de marktpositie dit jaar verder te versterken.

DPA herhaalde verder zijn voornemen om per 23 mei Désirée Theyse tot financieel directeur te benoemen. Zij is per 1 januari 2018 in dienst van DPA als Corporate Strategisch Directeur. Daarnaast wordt Albert Klene voorgedragen als commissaris.