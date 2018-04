Roche rondt overname Flatiron Health af

Gepubliceerd op | Views: 180 | Onderwerpen: biotechnologie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Roche heeft de overname van Flatiron Health afgerond. De Zwitsers betalen circa 1,9 miljard dollar (1,5 miljard euro) voor Flatiron Health, een bedrijf dat is gespecialiseerd in op kanker gerichte registratietechnologie.

Roche had al 12 procent van de aandelen de start-up in handen. Flatiron komt uit de koker van Google-moeder Alphabet en is opgericht door Nat Turner en Zach Weinberg, die bijna tien jaar geleden een advertentie-techbedrijf aan Google verkochten. In 2016 investeerde Roche al eens 175 miljoen dollar in het Flatiron. Ook Alphabet investeerde eerder al miljoenen in het bedrijf.

Flatiron stelt artsen en onderzoekers in staat om via medische dossiers de effectiviteit van verschillende benaderingen te onderzoeken.