Koerswinst zwaargewicht Unilever stuwt AEX

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met winst de handel uitgegaan. Vooral de koerswinst van zwaargewicht Unilever, dat met een strategie-update kwam, gaf de graadmeter een zet in de goede richting. Het was- en levensmiddelenconcern kondigde onder meer aan dat het uit de productie van margarine stapt.

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 516,30 punten. Daarmee herstelde de graadmeter gedurende de sessie van een eerder verlies. De MidKap eindigde vlak op 742,82 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen sloot met een verlies van 0,5 procent.

Unilever eindigde de sessie een plus van bijna 1 procent en behoorde daarmee tot de sterkste stijgers. Naast het afstoten van zijn divisie 'spreads' kondigde de Brits-Nederlandse onderneming ook aan dit jaar te beginnen met het inkopen van 5 miljard euro aan eigen aandelen. Daarnaast moet de komende jaren het dividend met 12 procent omhoog.

Galapagos

Galapagos was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,5 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in een onderzoek met ontstekingsremmer filgotinib. Dat levert Galapagos een betaling op van 10 miljoen dollar van samenwerkingspartner Gilead. Kabelaar Altice sloot de rij meteen verlies van 1,7 procent.

In Londen had advertentie- en reclamebedrijf WPP (min 1,3 procent) behoorlijk last van de aankondiging van Unilever om flink te gaan snijden in het aantal advertenties. Unilever is de op een na grootste klant van WPP. De Franse branchegenoot Publicis ging in het kielzog 0,7 procent omlaag in Parijs.

Euro

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 steeg de producent van specialistische metalen Advanced Metallurgical Group (AMG) 4,7 procent in waarde. Analisten van ING hebben de richtprijs voor het aandeel gezet op 31 euro. Dat is fors meer dan het koersdoel van 18,50 euro dat de marktvorsers eerder hanteerden.

De euro werd voor 1,0648 dollar verhandeld, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,8 procent tot 51,57 dollar. Brent werd 0,7 duurder bij 54,72 dollar per vat.