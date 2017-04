Gepubliceerd op | Views: 1.358

ROTTERDAM (AFN) - Unilever is ervan overtuigd dat de eigen toekomstplannen aandeelhouders op termijn meer rendement bieden dan het onlangs afgeslagen overnamebod van branchegenoot Kraft Heinz. Dat zei topman Paul Polman donderdag in een toelichting op de aangescherpte strategie van de Britse-Nederlandse was- en voedingsmiddelengigant.

Om beleggers tevreden te stellen neemt Unilever wel afscheid van de margarinetak, met merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje. De divisie vormt van oudsher het hart van het Nederlandse deel van Unilever, dat in 1930 ontstond uit een fusie tussen de Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. De jaaromzet bedraagt zo'n 3 miljard euro, op een totaal van bijna 53 miljard euro.

Voor de margarinetak bestaat ,,koortsachtige interesse'', vooral bij private investeerders, zei financieel topman Graeme Pitkethley tegen het ANP. Een verkoop van de divisie heeft dan ook de voorkeur, al is een verzelfstandiging met een eigen beursnotering ook mogelijk als de prijs Unilever niet aanstaat.

Bedrijfsstructuur

Het bedrijf wil daarnaast alle overige onderdelen op het gebied van eten en drinken onder een dak brengen. Nu is er nog een aparte tak voor ijsjes en frisdranken. Het hoofdkantoor van de nieuwe voedingsmiddelendivisie komt in Nederland. Per saldo zou dat in ons land zomaar een groei van het aantal banen kunnen opleveren, zei Polman. Wel zal hier en daar wat gesnoeid worden in managementlagen.

Ook wordt bekeken of de bedrijfsstructuur met zowel een Nederlands als een Brits hoofdkantoor eenvoudiger kan. Dat alles is geen opmaat voor een verdere opsplitsing van Unilever, benadrukte Polman. Het is wel de vraag of beide beursnoteringen, in Londen en Amsterdam, behouden zullen blijven. Het aanstaande Britse vertrek uit de Europese Unie speelt in die discussie geen rol, aldus de topman.

Doel van de maatregelen is een verdere verlaging van de kosten, met 6 miljard euro in de jaren tot en met 2019 in plaats van de eerder gemelde 4 miljard euro. Dat moet ruimte bieden om meer eigen aandelen in te kopen, te beginnen met een bedrag van 5 miljard euro dit jaar, en om het dividend de komende jaren met 12 procent op te voeren. Analisten reageerden sceptisch en denken dat er meer nodig is om aandeehouders te overtuigen.