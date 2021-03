Ondernemers: heffingenpauze tussen EU en VS belangrijke stap

DEN HAAG (ANP) - De stap van de Europese Unie en de Verenigde Staten om importheffingen over en weer tijdelijk op te schorten is een belangrijke, vinden ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij hopen dat de economische grootmachten de handelsbetrekkingen normaliseren.

Zo'n normalisering is volgens de ondernemersorganisaties "extra nodig in deze al onzekere economische tijd". Ook is het geopolitiek nodig weer meer samen op te trekken met de VS, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De nu opgeschorte heffingen werden ingesteld na een langslepende ruzie over vlieigtuigbouwers Airbus en Boeing. Washington beschuldigde Europese landen ervan Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vond op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. Door de opschorting kunnen beide partijen zich concentreren op het oplossen van het langlopende geschil.

Heffingen van tafel

VNO-NCW en MKB-Nederland zouden graag zien dat de dooi in de relaties "een verder vervolg krijgt in een echte nieuwe handelsdeal met de Biden-administratie als opmaat naar duurzame handel en een sterke economie". Daarvoor is het ook nog belangrijk dat de heffingen die de VS op staal en aluminium uit de EU hebben ingesteld, van tafel gaan, zeggen de ondernemersorganisaties.

Grote gevolgen voor de Nederlandse economie hebben de nu opgeschorte heffingen niet gehad, aldus de organisaties. Die waren namelijk vooral gericht op landen waar Airbus zijn vliegtuigen produceert, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk dat tot voor kort nog bij de EU hoorde.